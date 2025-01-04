Графический дизайнер для карточек товаров на WB

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Закрыт8 заявок45 просмотров

Требуется графический дизайнер для улучшения визуального оформления карточек товаров в категории "красота" на Wildberries. Ищем специалиста, который сможет создать привлекательные и стильные изображения для привлечения покупателей.

WildberriesСоздание карточек товаров
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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