Ищется дизайнер для работы над проектом в сфере ставок на esports. Требуются навыки создания рекламных креативов и баннеров. Опыт в esports, gaming или gambling обязателен. Возможны проекты на парт тайм или фулл тайм удаленно. Бюджет обсуждается.
Графический дизайнер для карточек товаров на WB
Требуется графический дизайнер для улучшения визуального оформления карточек товаров в категории "красота" на Wildberries. Ищем специалиста, который сможет создать привлекательные и стильные изображения для привлечения покупателей.
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