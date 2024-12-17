Графический дизайнер для корректировки карточек на ВБ

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Закрыт3 заявки23 просмотра

Необходим графический дизайнер для работы над карточками на ВБ. Требуется корректировка существующих графических материалов. Ожидается внимание к деталям и опыт работы в данной сфере.

Дизайн карточек
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Александр
 
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