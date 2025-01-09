Графический дизайнер для постоянного сотрудничества

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Закрыт9 заявок48 просмотров

Ищу графического дизайнера для постоянного сотрудничества. Нужен специалист, который сможет создавать графические материалы, такие как картинки в стиле компании, баннеры и оформление презентаций. Если вам интересно, напишите мне в Telegram.

TelegramСоздание баннеровСоздание картинокСоздание презентаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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