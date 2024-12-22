Графический дизайнер для работы с американским клиентом

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Закрыт3 заявки29 просмотров

Ищем графического дизайнера для работы с американским клиентом. Обязанности включают разработку дизайн-постов для социальных сетей (Instagram, LinkedIn, Facebook, X), создание обложек для YouTube-канала, подготовку графических материалов (гайды, документы, презентации), отслеживание и внедрение последних трендов в социальных сетях, предоставление рекомендаций по улучшению визуального контента. Требования: опыт работы не менее 2 лет, наличие портфолио, инициативность, знание современных тенденций, умение работать самостоятельно и соблюдать сроки, навыки эффективной коммуникации.

FacebookInstagramLinkedInYouTubeДизайн обложекДизайн постовСоздание презентаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ирина
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Тимур
 
22 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
201 отзыв
4 месяца назад

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