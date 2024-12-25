Требуется графический дизайнер для работы с американским клиентом. Основные задачи включают создание дизайн-постов для соцсетей, обложек для YouTube, а также подготовку графических материалов. Необходим опыт от 2 лет, наличие портфолио и инициативность. Важно соблюдать сроки и быть в курсе современных трендов.
Графический дизайнер для товарных карточек
Нужен графический дизайнер для работы с товарными карточками на ВБ. Работа включает создание и оформление карточек товаров, работа с изображениями и дизайном. Требуется опыт в графическом дизайне и знание современных тенденций в оформлении товарных карточек.
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