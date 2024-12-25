Графический дизайнер для товарных карточек

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Закрыт6 заявок59 просмотров

Нужен графический дизайнер для работы с товарными карточками на ВБ. Работа включает создание и оформление карточек товаров, работа с изображениями и дизайном. Требуется опыт в графическом дизайне и знание современных тенденций в оформлении товарных карточек.

Обработка изображенийСоздание карточек товаров
4 месяца назад
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