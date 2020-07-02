Html баннер

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Завершен21 заявка858 просмотров

Требуется разработка html баннера

Строительная тематика

от вас примеры, цены, сроки

HTML
5 лет назад
sk-egida
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

seraf
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
5 лет назад
$25
1 день
Очень быстро. Ничего лишнего. Качественно и профессионально выполнена работа. Плюс сделали скидку
ТЗ, тактичность, доверие вкусу дизайнера, утверждение, оплата - всё отлично. Рекомендую как надёжного заказчика.

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