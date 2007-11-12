Идея + реализация баннера

Требуется нарисовать и сверстать в html баннер/див, который закрепляется под адресной строкой браузера и состоит из следующих элементов: Кнопка "<" | Объявление | Кнопка ">" | Разделитель | Теги по тематике | Разделитель | ? (инфо) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем здраствуйте!
Нужен баннер для "форума обо всём"
Ссылка: http://ontalk.ru/
Название: onTalk.Ru | На волне общения!
Цель: придумать+воплатить идею баннера с учётом некоторых параметров.. точнее описать как вы видете данный баннер.. нужно чтобы он был кликабетельный.. анимированный, чем подробнее опишите, тем лучше:)
т.е. нужно описать именно анимацию и сам текст.. ну не подробно.. а вообще.. например вылетает золотой мешочек.. превращается в 200$.. и текст: - Призовой фонд квеста на onTalk.Ru
С текстом можно поиграть, главное оставить смысл. а так впринципе на свой вкус..
Т.е. пишите в комментариях свои предложения.. описания баннеров.. затем выберу который больше всего понравился:)
Главное упоминуть: название форума и квест в честь дня рождения
Размеры: 500 х 170
Возможные форматы: GIF, FLASH (по желанию)
Размер желательно до 200кб
Примеры:
!!! Внимание !!!
Вещают все серверы всемирной паутины!
12 ноября ознаменуется не просто датой, а ДНЕМ РОЖДЕНИЯ портала onTalk!
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Дружный коллектив нашего ресурса, в лице администраторов, модераторов и постоянных участников
приглашает отпраздновать наш День Рождения всем вместе! Как? Очень просто!
Ко Дню Рождения onTalk.ru, 12 ноября, стартует квест от команды 1net, с призовым фондом 200$!
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Постоянные раздачи красивых и коротких icq номеров, конкурсы, квесты, интересное общение
на абсолютно любые темы, адекватные собеседники, добрые модераторы, море позитива и всё это здесь,
на onTalk.ru!
PS: Текста можно поменьше.. чтобы пользователь успел тыкнуть)) главное кликабельность:)
Можете также оставлять ссылки на похожие баннеры.. для примера..
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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