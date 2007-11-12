Идея + реализация баннера

$50
БаннерыЗавершен10 заявок248 просмотров
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Нужен баннер для "форума обо всём"

Ссылка: http://ontalk.ru/

Название: onTalk.Ru | На волне общения!

Цель: придумать+воплатить идею баннера с учётом некоторых параметров.. точнее описать как вы видете данный баннер.. нужно чтобы он был кликабетельный.. анимированный, чем подробнее опишите, тем лучше:)

т.е. нужно описать именно анимацию и сам текст.. ну не подробно.. а вообще.. например вылетает золотой мешочек.. превращается в 200$.. и текст: - Призовой фонд квеста на onTalk.Ru

С текстом можно поиграть, главное оставить смысл. а так впринципе на свой вкус..

Т.е. пишите в комментариях свои предложения.. описания баннеров.. затем выберу который больше всего понравился:)

Главное упоминуть: название форума и квест в честь дня рождения

Размеры: 500 х 170

Возможные форматы: GIF, FLASH (по желанию)

Размер желательно до 200кб

Примеры:

!!! Внимание !!!

Вещают все серверы всемирной паутины!

12 ноября ознаменуется не просто датой, а ДНЕМ РОЖДЕНИЯ портала onTalk!

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Дружный коллектив нашего ресурса, в лице администраторов, модераторов и постоянных участников

приглашает отпраздновать наш День Рождения всем вместе! Как? Очень просто!

Ко Дню Рождения onTalk.ru, 12 ноября, стартует квест от команды 1net, с призовым фондом 200$!

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Постоянные раздачи красивых и коротких icq номеров, конкурсы, квесты, интересное общение

на абсолютно любые темы, адекватные собеседники, добрые модераторы, море позитива и всё это здесь,

на onTalk.ru!

PS: Текста можно поменьше.. чтобы пользователь успел тыкнуть)) главное кликабельность:)

Можете также оставлять ссылки на похожие баннеры.. для примера..

16 лет назад
Myxa_
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
VoMV
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Оплату получил. Работать с этим человеком одно удовольствие. :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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