JPG-баннер

Нужно сделать баннеры интернет магазина для размещения на сайтах партнеров. Разных форматов рассмотрю предложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо 3 JPG Баннера:
Размер - 738х267
1. Перечисление преимуществ интернет-магазина
- Официальная гарантия на технику
- Минимальные цены
- Оплата картой Visa и MasterCard
- Наличие на складе в Харькове более 5 000 наименований товара
- Монтаж бытовой техники и кондиционеров
2. Надпись с картинками товаров, которые всегда есть в наличии
Невероятная тройка:
http://acmella.com/product/kenwood_hb724
http://acmella.com/product/philips-hr-137290
http://acmella.com/product/braun_mr_550_buffet
всегда есть в наличии
3. Широкий ассортимент аксессуаров к планшетам и смартфонам
http://www.nfm.com/GetPhoto.ashx?productid=37039500&Size=M
http://tss-ua.com/sites/default/files/3383_2.jpg
http://www.sotis.ua/admin/cache/images/408/7470430.jpg
http://kremlinstore.ru/published/publicdata/KREMLI61WASYST/attachments/SC/products_pictures/CHEHOL-YOOBAO-iPHONE-3_enl.png
http://cifrovoi.com.ua/pics/prod/thumb/10703_26058.jpg
http://pics.mobilluck.com.ua/thumb/Checli/rock/Rock_Samsung_i9100_Galaxy_S_II_Magic_cube_TPU_soft_Case_Transparent_Blue_150607_253625.jpg
http://40.76.my/Malaysia/samsung-galaxy-note2-note-2-n7100-momax-soft-touch-ultra-tough-case-gtoracer1-1211-27-gtoracer1@4.jpg
http://ioomobile.com/iooimages/Momax%20Ultra%20TOUGH%20Smart%20Fit%20Series%20Case%20for%20Apple%20iPad%202%20-%20Transparent%20Orange%2002.jpg
Баннеры будут размещены на этом сайте вместо текущих http://acmella.com.ua/
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