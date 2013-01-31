JPG-баннер

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1. Перечисление преимуществ интернет-магазина

- Официальная гарантия на технику

- Минимальные цены

- Оплата картой Visa и MasterCard

- Наличие на складе в Харькове более 5 000 наименований товара

- Монтаж бытовой техники и кондиционеров

2. Надпись с картинками товаров, которые всегда есть в наличии

Невероятная тройка:

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всегда есть в наличии

3. Широкий ассортимент аксессуаров к планшетам и смартфонам

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