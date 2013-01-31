JPG-баннер

БаннерыЗавершен22 заявки197 просмотров
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Необходимо 3 JPG Баннера:

Размер - 738х267

1. Перечисление преимуществ интернет-магазина

- Официальная гарантия на технику

- Минимальные цены

- Оплата картой Visa и MasterCard

- Наличие на складе в Харькове более 5 000 наименований товара

- Монтаж бытовой техники и кондиционеров

2. Надпись с картинками товаров, которые всегда есть в наличии

Невероятная тройка:

http://acmella.com/product/kenwood_hb724

http://acmella.com/product/philips-hr-137290

http://acmella.com/product/braun_mr_550_buffet

всегда есть в наличии

3. Широкий ассортимент аксессуаров к планшетам и смартфонам

http://www.nfm.com/GetPhoto.ashx?productid=37039500&Size=M

http://tss-ua.com/sites/default/files/3383_2.jpg

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Баннеры будут размещены на этом сайте вместо текущих http://acmella.com.ua/

11 лет назад
smartwebstudio
Юрий 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
andgo
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$45
1 день
Все сделал в сроки, и качественно. В очередной раз убедился в порядочности и мастерстве Андрея
Замечательный заказчик! Только положительные впечатления.
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