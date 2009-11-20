Кликабельный баннер 468х60 (эзотерический магазин)

Для игрового сайта http://naduel.ru/ требуется много баннеров 240x400 (флэш или анимированный gif). Размер до 60Kb. Формулировка слоганов - на исполнителе. Слоганы могут быть любыми на основании следующих посылов (они не должны быть именно такими, посылы - это ...