Кликабельный баннер 468х60 (эзотерический магазин)

БаннерыЗакрыт51 заявка466 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен кликабельный банер (размер - до 16кб)

для привлечения клиентов в зотерический магазин: http://magicbay.ru

размещен будет в "доме солнца": http://sunhome.ru

14 лет назад
oleg_magicbay
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужны 6 флешек умеренной сложности

    $50

    Требуется нарисовать 6 флешек наподобие той, что в примере. Не слишком похожих друг на друга, отражающих тематику авиаперелетов и для каждой флешки - своей страны.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить красивые снежинки на флеше

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо добавить эффект падающих красивых снежинок и всяких прикольных зимних штук на банер. Эти эффекты будут на фоне картинки, которую я вышлю всем, кто пожелает поучаствовать. Спасибо! ic q: 44-852-7777

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер 240x400 (flash, gif) для игрового сайта

    $30

    Для игрового сайта http://naduel.ru/ требуется много баннеров 240x400 (флэш или анимированный gif). Размер до 60Kb. Формулировка слоганов - на исполнителе. Слоганы могут быть любыми на основании следующих посылов (они не должны быть именно такими, посылы - это ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать 3 баннера

    Нужен человек, который нарисует баннер 500 на 200 и к нему сделает 2 ресайза 100 на 100 и 468 на 60. Флеш приветствуется. Работа срочная. Жду цены и сроки.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Проблема с назначением on (rollover) в банере

    $10

    Требуется доработать банер. Есть две кнопки. Одна является картинкой, вторая рабочим элемент (заслонка - заслоняет еще одну картинку). При наведении мыши на банер, первая кнопка должна гаснуть и одновременно должна активизироваться вторая кнопка. При перемещении мыши ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш анимация

    $50

    Нужна флеш анимация с бегающими буквами на красном фоне в соответствии с приложенным файлом

    Баннеры45 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер 728х90 для строительного сайта

    $50

    Красивый легкий современный баннер для сайта www.luxpotolok.ru. объекты на баннере должны быть фото качества. общий тон - белый, на нем - четкие яркие объекты. баннер для шапки сайта. из баннера должно быть понятно сразу что рекламируем натяжные ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер 728х90 для строительного сайта

    $20

    Нужен баннер 728х90 для сайта www.luxpotolok.ru Баннер должен быть красивым, легким (не в смысле килобайт), современным, ярким, привлекающим внимание. Должно быть понятно что рекламируем. Баннер для верхушки сайта, можно использовать иею - потолки-вверху. Но основные Идеи ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер для рекламы на Яндекс.Почте

    $20

    Необходимо сделать баннер для показа на Яндекс.Почте. Размер баннера: 200х300 Формат: gif Требования Яндекса к рекламным материалам: http://advertising.yandex.ru/trebovaniya1.xml http://advertising.yandex.ru/trebovaniya2.xml Баннер рекламирует компьютерные курсы. Реклама всех курсов в целом. Необходимо выделить: компьютер для начинающих, бухгалтерские курсы (и указать, что их несколько), курсы ...

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад