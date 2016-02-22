Корректировка изображения

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Закрыт8 заявок136 просмотров

В прикрепленном файле нужно убрать все слова, и на их месте вставить новые, а именно (ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ПОВАР, а чуть ниже, Кулинарный канал). 

9 лет назад
Shaddixs26
Иван 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад

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