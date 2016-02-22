Здравствуйте, Нужно нарисовать праздничные открытки-баннеры для компании на все будущие в 2016 году праздники в США: 1)27 марта - Пасха 2)8 мая - День Матери 3)4 июля - День ...
Корректировка изображения
В прикрепленном файле нужно убрать все слова, и на их месте вставить новые, а именно (ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ПОВАР, а чуть ниже, Кулинарный канал).
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