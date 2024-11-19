Ищется дизайнер для создания статических рекламных креативов. Обязателен опыт в создании рекламы, желательно в арбитраже (гемблинг, беттинг). Если опыта в указанных нишах нет, но есть в других, также рассматриваются кандидаты. Работаем с большим объемом заказов, обеспечивая постоянный поток задач и средний доход 1500$ в месяц.
Креативы для рекламы в инстаграме (фитнес индустрия)
Разработать 3 креатива для рекламы в инстаграме
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