Logo для группы вк

$20
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  2. Баннеры
Закрыт4 заявки103 просмотра

Нужен логотип-баннер для группы ВК, "что,почём" (тематика: события, скидки, мероприятия, отдых)

242 * 604 :||: ширина * высота

красивый, запоминающийся, с желанием подписаться в группу.

на выходе макет PSD

11 лет назад
vitalycool
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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