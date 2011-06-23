Макет баннера на фотостенд

БаннерыЗакрыт9 заявок209 просмотров
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Требуется создать макет для фонового баннера на фото-стенд.

Фото-стенд планируется на тематическую свадьбу "Кругосветный круиз".

Содержание баннера:

На первом плане - борт или нос корабля (вид "изнутри" - со стороны корабля). За ним виднется немного моря, берег, и на берегу вперемешку самые известные мировые достопримечательности (Эйфелева башня, Биг Бен, Пизанская башня, Пирамида Хеопса, Статуя свободы (США)) (можно расположить их немного "веерообразно", чтобы подчеркнуть условность расположения всех достопримечательностей рядом).

Перед баннером планируется расположить реальный штурвал, у которого и будут фотографироваться люди.

Планируемый размер баннера - 3х2 м (горизонт.) - макет должен быть выполнен в соответствующем разрешении.

Макет необходим до 2 июля.

Просьба указать стоимость работы.

12 лет назад
jjulja
46 летЛатвия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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