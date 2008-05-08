Маленькие баннера для сайтов

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Закрыт8 заявок432 просмотра

Нужна серия баннеров (5 штук) для сайта http://www.traffic-shop.com.ua (расположены слева) 150х210.

Требования к баннерам:

GIF-анимация (2 кадра)

Выдержан стиль тематики сайта

Маленький размер

CTR = 0.8 ~ 1 %

Предоплата.

Так же нужен 1 баннер (gif, 468x60) для этого же сайта в Украинскую Баннеруню Сеть

CTR = не менее 0.8 %

Оплата высокая, по результатам недельной открутки.

Требования к исполнителю:

- обязательный опыт создания баннеров для сайтов авто-спортивной тематики

- обязательное портфолио - не мении 20 баннеров.

Публикация предложения:

- Серия баннеров 150х210: срок создания/цена за комплект (5 шт)

- Баннер 468х60: срок создания/цена/гарантируемый CTR

P.S. Кандидаты, высылающие предложение в несоответствующий форме будут автоматически отклонены, как лица не проявляющие ответственность к своей работе и занимающие драгоценное время работодателя.

17 лет назад
barslg
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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