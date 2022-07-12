На картинці поміняти одне слово

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Завершен12 заявок321 просмотр

Потрібно на картинці змінити слово "кришу" на "дах".

3 года назад
sprinter21
Александр 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dankydesign
36 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$1
1 день
Escrow
Оперативно та якісно зроблена правка. Рекомендую
Чітко поставлене завдання, приємне спілкування. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Максим
 
27 лет
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6 дней назад
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