Ищется дизайнер для создания рекламных баннеров под VK и РСЯ. Необходимо наличие портфолио и выполнение технического задания. Подходите только кандидаты из РФ.
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