На понедельник нужен GIF баннер

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230х60 пикселей  вес не больше 25Кб-верхний

для сайта agrovektor.com  (верхний)

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7 лет назад
kzan
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад