Написать флэш шапку

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Закрыт10 заявок236 просмотров

Существует флэш шапка на сайте,которая весит 3 метра.необходим умелец,который возьмется ее переписать так чтобы с минимальной потерей качества максимально сократить вес.

Все обсуждения в асю 480359896

17 лет назад
nastya_on_line
Анастасия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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