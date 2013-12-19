Размеры 980/728 на 90 пикселей. вес флешки и гиф заглушки не более 35 кб. технические требования к баннеру: http://specs.adfox.ru/page/65/
Нарисовать банер
Здравствуйте!
Нужно нарисовать банер 300х250 и 4 ресайза других форматов.
В банере будут товары магазина с возможностью пролистывания.
Банер будет html. Нужен только дизайн, верстать не нужно.
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