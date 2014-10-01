Нарисовать банеры для сайта

Добрый день! Необходима разработка макетов простых баннеров для дальнейшей анимации. Есть текст для баннеров, необходим креатив, чтобы создавать оригинальные, привлекательные баннеры, отличающиеся друг от друга. На выходе нужно получить: 1. 2 ...