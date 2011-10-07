Нарисовать баннер

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Закрыт20 заявок276 просмотров

Нужно нарисовать gif баннер 768х90. На баннере должно быть 2 текста по очереди:

1. Ремонт и отделка помещений в Тамбове

2. Звоните 8 (4752) 29-68-68 (29-68-68 - жирным шрифтом)

Добавьте эффекты в баннер и тематические картинки.

14 лет назад
green-morkovka
Уклеин 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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