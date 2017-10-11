Нарисовать баннер 500x120

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Закрыт9 заявок205 просмотров

Нужен баннер, на который будет соответствовать следующим параметрам:

  • Размеры 500 х 120, 640 х 70, выполненные в одном стиле
  • Баннеры должны быть яркими, бросаться в глаза, но не совсем кислотности.
  • Надпись крупная - купим металлолом дорого!, под ней - телефон +7 (919) 996-54-29, так же крупно и хорошо читаемой.
  • Баннеры статичные, без анимаций
Сколько по времени займёт и сколько будет стоить? И будут ли какие либо варианты для выбора?
8 лет назад
gorkolov
Глеб 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AnnKatyshevskaya
Анна 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

AnnKatyshevskaya
Анна 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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