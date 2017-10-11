Для сайта компании Добрынинский требуется сделать 3 баннера один из них анимированный, материалы есть (формат fla) главное, чтобы было красиво, интересно и соответствовали дизайну нашего сайта добрынинский.рф детали обсуждаются с кандидатом, который ...
Нарисовать баннер 500x120
Нужен баннер, на который будет соответствовать следующим параметрам:
- Размеры 500 х 120, 640 х 70, выполненные в одном стиле
- Баннеры должны быть яркими, бросаться в глаза, но не совсем кислотности.
- Надпись крупная - купим металлолом дорого!, под ней - телефон +7 (919) 996-54-29, так же крупно и хорошо читаемой.
- Баннеры статичные, без анимаций
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно 2 баннера и ресайзы одного из них Подробности в личной переписке.Завершен8 лет назад
Нужен дизайнер, который сможет отрисовать рекламные брошюры для автозапчастей (порядка 10 шт). К описанию прикреплено тестовое задание. Необходимо перерисовать вторую страницу примера, соблюдая фирменную расцветку (черный, белый, оранжевый)Баннеры4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Сделать гиф баннер по брендбуку весом до 99 кб.Завершен7 лет назад
Здравствуйте ! Нужен gift баннер размерами 728x90.gif 468х60.gifБаннеры9 заявокЗакрыт7 лет назад
Формат баннеров для размещения на Гисметео: 240х400, 300х600, горизонтальный в ширину экрана 100%х90 и 100%х250. Нужны по 1 статичному и 1 динамичному (пэкшот). Техтребования во вложении. Делаем из ролика: https://drive.google.com/drive/folders/0B5tG7l4lLmSraEgtSlZBT2s5Y0k (там последний 30сек полный)Баннеры1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Размер ширина 1170px, высота 100-150px. Формат GIF. Дизайн в рамках сайта. По краям переход в цвет или градиент. Текст. 1. Подложка в подарок! 2. При покупке ламината ...Баннеры7 заявокЗакрыт8 лет назад
В приложенный баннер необходимо внести такие правки: 1) перенести верхнюю красную полосу в самый низ 2) поменять 2016 на 2017 3) сделать заголовок "2017 Halloween Walk..." поменьше, а строки ниже ...Завершен8 лет назад
Для страниц http://bankof.tmweb.ru/zaemshikam/ http://bankof.tmweb.ru/investers/ Необходимо разработать баннер на первый экран. Текстовка остаётся текущей. Что нужно: - Разработать баннера в стилистике сайта - Баннер должен соответстовать ...Баннеры13 заявокЗакрыт8 лет назад
Вот страница: https://intera3d.com/n/v/index.html?set=sabotage нужно исправить ее дизайн в соответствии с прикрепленными картинками. Картинки иконок все уже сделаны. Программировать ничего не нужно, нужно только чтобы были правильные размеры иконок, как написано на картинке ...Баннеры3 заявкиЗакрыт7 лет назад