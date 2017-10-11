Нарисовать баннер 500x120

Вот страница: https://intera3d.com/n/v/index.html?set=sabotage нужно исправить ее дизайн в соответствии с прикрепленными картинками. Картинки иконок все уже сделаны. Программировать ничего не нужно, нужно только чтобы были правильные размеры иконок, как написано на картинке ...