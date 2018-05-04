Нарисовать баннер AirBnb

Нужен простенький рекламный баннер на тему бонусов на аренду жилья от AirBnb. Примеры можно погуглить по запросу “бонус AirBnb” как на русском, так и на английском языке. Пожелания следующие:

1. Картинка-иллюстрация - по желанию, можно вместо нее использовать какой-то тематический фон. Главное, чтобы баннер был привлекательным (от слова “привлекать”) и обращал на себя внимание посетителей сайта.

2. Баннер нужен в двух размерах: 336х280 рх и 300х250 рх.

3. Текст должен быть достаточно крупным, хорошо читаться и не сливаться с фоном. Текст на баннере следующий: Планируете отпуск? Получите 15€ от AirBnb на аренду жилья!

Преимущество тому, кто предложит самую низкую цену.