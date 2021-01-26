Нарисовать баннер для сайта (перерисовать)

$13
БаннерыЗавершен1 заявка100 просмотров
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за подробностями в телеграмм

3 года назад
gorasul
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kaj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 часа назад
3 года назад
$13
5 дней
Все отлично, приятный и легкий в общении исполнитель, всегда на связи, что немаловажно! Работа была выполнена в срок. Сотрудничеством доволен.
Все ОК, спасибо
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