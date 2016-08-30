Нарисовать баннеры для Google Adwords

Добрый день. Необходимо сделать 4 баннера для сайта. Исходники фото по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/sdo3tpqmvmrir8u/AAC7E5470gesqfJ9vIfUcrDJa?dl=0 [b]Требования:[/b] - Размер баннера: 1920*1080 - 12% баннера находится под плашкой сайта http://prntscr.com/canczj, нужно это учитывать, добавлять там фон, чтоб части тела не заходили под нее) - на баннерах нужно поставить ...