Нарисовать баннеры для Google Adwords

БаннерыЗакрыт21 заявка234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня,

Нужны баннеры следующих форматов и размеров:

Тип файла

  • JPG или PNG
Размер файла
  • Не более 150 КБ
Размер изображения
  • Вертикальный прямоугольник: 240 x 400
  • Полноразмерный баннер для мобильных устройств: 320 x 50
  • Баннер: 468 x 60
  • Полноразмерный баннер: 728 x 90
  • Квадрат: 250 x 250
  • Малый квадрат: 200 x 200
  • Большой прямоугольник: 336 x 280
  • Встроенный прямоугольник: 300 x 250
  • Небоскреб: 120 x 600
  • Широкий небоскреб: 160 x 600
  • Блок на половину страницы: 300 x 600
  • Большой полноразмерный баннер: 970 x 90
  • Большой баннер для мобильных устройств: 320 х 100
  • Билборд: 970 x 250
  • Портрет: 300 x 1050
Тематика - женская одежда, на баннерах будет УТП и нарисованая кнопка "Подробнее"

Брендов будет 10, на каждый бренд своя коллекция баннеров.Предлагайте цену и сроки за работу.

7 лет назад
abra-katabra
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать 2 баннера

    Необходимо сделать 2 идентичных баннера для ВК и Instagram.  Размеры баннеров: для ВК: 700 на 500 пикселей для Инстаграм: 700 на 700 пикселей Основные элементы: - название акции (напр. Все краски осени) - размер скидки (10%) - логотип (см. вложение) - дополнительным слоем нужно ...

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Серия анимированных банеров

    Для сайта требуется сделать серию gif баннеров Форматы: GIF, вес не более 50 КБ. Продолжительность анимации не должна превышать 30 секунд Баннер не может быть цикличным. Примеры баннеров + логотип, которые крутятся сейчас во вложении, надо сделать более круто ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать 3 баннера

    $20

    Статика, без анимации. Баннер 1 - растяжка в части контента 700х120 Баннер 2 - 200х70 Баннер 3 - 200х70 [url=https://docs.google.com/document/d/1bJIuFe8vY1PuBZxQNnWu0EWgJdorRIm4djFfBl-w-Cc/edit]ТЗ[/url].

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо сделать 4 баннера для сайта, фото подобранные есть

    Добрый день. Необходимо сделать 4 баннера для сайта. Исходники фото по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/sdo3tpqmvmrir8u/AAC7E5470gesqfJ9vIfUcrDJa?dl=0 [b]Требования:[/b] - Размер баннера: 1920*1080 - 12% баннера находится под плашкой сайта http://prntscr.com/canczj, нужно это учитывать,  добавлять там фон, чтоб части тела не заходили под нее) - на баннерах нужно поставить ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад