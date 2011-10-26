Добрый день. Направление ставки(тотализатор) на esport игры hon, dota, dota2, starcraft2, lol и т.д. Ваши предложения с ценами и сроками. Требуется ответственный исполнитель, так как ищем человека не на одноразовую работу.
Нарисовать флеш баннер.
Нужно нарисовать небольшой красивый баннер. Для работы предоставляются фотографии, и слоганы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать флеш баннер используя логотип, который я прикрепил, сама идея анимации уже есть Размеры 230x300 Кто готов взяться напишите ваши данные и ценуБаннеры26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Приветствую, нужно сделать красивый GIF баннер 550х170 для интернет- магазина нижнего белья.Баннеры18 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны собственные материалы для работы с партнёрками: Привлекательная картинка/форма "Получить кредит". Как вариант: блок, где заполняется заполняется сумма желаемого кредита (рубли), срок кредита. Затем кнопкой "Оформить заявку и получить ...Баннерынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно сделать простенький flash-баннер с выезжающим текстом и логотипом. Очень срочно! Пишите на [email protected]Завершен14 лет назад
- $50
Требуется создание флеш-баннера. Тематика Интернет. Жду Ваши предложения.Завершен14 лет назад
- $15
Нужен дизайнер, который\ая сделает банеры: статика или максиму в будущем гиф на регулярной основе размером 300 на 150 или на 200 и ТЕРПЕТЬ СИДЯЩЕГОРЯДОМ МЕНЯ! ТЗ предварительно будет, но я привык работать ...Баннеры1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать один глянцевый баннер двух размеров 468х60 и 600х90 В нем будет использоваться цветок (в архиве к проекту) и изменение его цвета. Т.е. будет сделанно GIF рисунком. Цветок будет изменять цвет ...Завершен14 лет назад
- $10
Размер баннера 468 на 70, возможно белый фон Все файлы взять из папки http://tvoyadres.ru/vita Продвигаем многофункциональный комплекс Альфа Центр, который строится сейчас в центре города. ...Завершен14 лет назад
- $50
Нужен баннер о бесплатной доставке детских товаров в интернет-магазине. В двух размерах в статичном решении. 980х90 240х400 При успешном выполнении работы будем рады сотрудничеству на ближайший месяц в объёме ...Баннеры22 заявкиЗакрыт14 лет назад