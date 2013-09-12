Нарисовать несколько баннеров для ИМ

Два баннера. Размер каждого 710 на 340, будут откручиваться в ротаторе на главной странице

Магазин необычных подарков и игрушек.

Первый баннер для раздела акционных товаров

Второй баннер с инфо и бесплатной доставке и хорошей гарантии.

Нужно в баннерах достойно обыграть тематику магазина и, естественно, чтобы они достойно вписывались в общий дизайн.

В заявке указывайте, пожалуйста, цену. По срокам всё нужно сделать за сегодня-завтра.