Нарисовать серию баннеров

Задача - максимально четко и быстро донести до зрителя, что Hauberk PC Doctor это крутой, интересный продукт для оптимизации компьютера, который ему просто необходим. Нужно придумать и обыграть понятную метафору. Минимум текста. Отсутствие анимации (Или совсем по-минимуму в рамках формата GIF). Качественная графика. Идея должна быть понятна простому человеку.

Информация о продукте: http://hauberk.de/ru/hauberk_pc_doctor.html

Продолжение тех задания: https://docs.google.com/a/hauberk.de/document/d/184VbYE5F-pBM_9sv4qdsrJU6RzD5BQ-r7RMyEg7vAGY/edit#heading=h.5zzy72fodvs

Обратите внимание, что нам нужен профессиональный дизайнер. Качество графики должно быть хорошим. Прошу новичков не беспокоить.