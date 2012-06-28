Нужен банер 300х250 Цели: 1. Показать как можно найти интересующее блюдо и выбрать заведение в котором оно есть 2. Показать как можно выбрать заведение по параметическому поиску 3. Показать бронь столика ...
Нарисовать серию баннеров
Задача - максимально четко и быстро донести до зрителя, что Hauberk PC Doctor это крутой, интересный продукт для оптимизации компьютера, который ему просто необходим. Нужно придумать и обыграть понятную метафору. Минимум текста. Отсутствие анимации (Или совсем по-минимуму в рамках формата GIF). Качественная графика. Идея должна быть понятна простому человеку.
Информация о продукте: http://hauberk.de/ru/hauberk_pc_doctor.html
Продолжение тех задания: https://docs.google.com/a/hauberk.de/document/d/184VbYE5F-pBM_9sv4qdsrJU6RzD5BQ-r7RMyEg7vAGY/edit#heading=h.5zzy72fodvs
Обратите внимание, что нам нужен профессиональный дизайнер. Качество графики должно быть хорошим. Прошу новичков не беспокоить.
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