Нарисовать текстовый баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка97 просмотров

Задача не очень сложная.

ТЗ вышлю по запросу.

Прошу обозначить свою готовность к выполнению работы, и указать ориентиры по стоимости и срокам

8 лет назад
Textpattern
Евгений 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kyrbi21
Эмиль 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Задача несложная, но тут важна была скорость. Сделано быстро, хорошо. Благодарю за отзывчивость!
Хороший заказчик, чётко поставил задачу, полностью описал её. Не было никаких задержек, всё классно!

Заявки фрилансеров

Kyrbi21
Эмиль 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рекламный баннер для размещения на сайтах

    $8

    Необходимо создать баннер для размещения на сайтах. Вертикальный. Размеры обсудим при реализации. На баннере должны быть телефоны, сайт, название компании и логотип, а так же небольшая текстовка, и вставлена фотка автомобиля ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн банеров на сайт (10шт, только Украина)

    $70

    Необходимо сделать 10 баннеров на сайт по примеру 2-х уже созданных (в прикрепленных файлах). Срок - до вечера 31.12.16. Первый баннер обязательно сегодня. После утверждения - остальные. Если будете успевать и захотите ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер html5

    $7

    На баннере слева всегда логотип (цвет не принципиален, хоть новогодняя тематика) и номер телефона - 8 800 200 80 50 Ссылка должна вести сюда - www.kanikulidedamoroza.ru Слайд 1 - НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ДЕДА МОРОЗА ...

    HTML
    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн письма / баннер для email рассылки

    Нужно разработать дизайн письма / баннер для email рассылки. Тема: новогоднее поздравление клиентам. Текст письма http://prntscr.com/dnys63 Нужно сделать в течении ближайших часов. Укажите стоимость, если есть подобные работы. Работаем без предоплаты.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание баннера

    Необходимо создать баннер для магазина. Тема: детские игрушки и канцтовары.

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовать 2 GIF-баннера нестандартных размеров

    $100

    Под специфическую рекламу необходимо оперативно и качественно отрисовать 2 разных баннера. Один из них - в вариантах на 12-ти разных языках, тексты будут предоставлены. Только профессионалам своего дела.

    Баннеры84 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тизеры 700x700

    Требуется фрилансер для креатива и создания картинок (мин размер 700x700) по разным тематикам для открутки в рекламных сетях. Прошу писать в сообщения с примерами работ. за 1 сет оплата 200руб 1 сет ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад