Добрый день. Нужен дизайнер для выполнения ряда работ для портала citydrom.ru потребуется делать 1) Оформить КП 2) Подготовить несколько промо материалов ( картинки для ...
Нарисовать уличный банер
Вообщем нужен креативный молодой исполнитель. На уличный баннер высотой 1,8 метра и шириной 1,2 метра нужно разработать дизайн рекламы "Кольца всевластия" обязательно чтобы там был голлум, само кольцо, логотип компании, старая цена кольца и новая цена (или написать скидка 20% только до 10 сентября) ну вообщем подробности обсудим.
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ, я бы сделал сам как смог, но не могу найти исходник голлума и самого кольца всевластия большого формата, не хотелось бы, чтобы при распечатке баннер получился весь в пикселях, т.к. он стоит на земле и люди проходят прямо рядом с ним.
Думаю опытный дизайнер справится с такой проблемой на раз-два=) жду предложений, если работа будет выполнена быстро и качественно, обязательно продолжим сотрудничество, нужно сделать довольно много разных штук=)
Прикрепляю фото того, что я сам делал для формата А5, нужно что то подобное (там где блеск на пальце, сверх подставки куда я вставляю напечатанный лист, вешаю кольцо всевластия на цепочке, и выходит будто голлум тянется за ним, клиенты не проходят мимо, трогают, щупают, покупают=)
Прикрепил также и логотип. Вот группа, там прошлый банер: http://vk.com/angarskmj
цена 600р
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