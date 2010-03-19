Нужен креативный флеш-дизайнер -анниматор для создания баннера, вес 35 кб по требованиям Adriver. Тематика баннера Акция в интернет – магазине R O Z E T K A: Bluetooth в подарок к ...
Необходим кликабельный статичный баннер
Требуется кликабельный статичный гиф-банер, который будет висеть на определенном сайте в определенном месте.
Требуются фрилансеры с портфолио по данной тематике.
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