Необходим кликабельный статичный баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен11 заявок256 просмотров

Требуется кликабельный статичный гиф-банер, который будет висеть на определенном сайте в определенном месте.

Требуются фрилансеры с портфолио по данной тематике.

15 лет назад
efit
Егор 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 лет назад
$10
1 день
Александр всё сделал оперативно и именно то что нужно, не смотря на то что ТЗ было расплывчато.
Отличный заказчик - приятно работать, всегда на связи, оплата прошла сразу после выполнения работы.

Заявки фрилансеров

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 лет назад

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