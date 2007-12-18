Необходимо разработать баннеры сайта (антиквариат)

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Необходимо разработать баннеры сайта (антиквариат)

размеры которые надо будет сделать

JPG (статика)

600*120/2шт

468*60/2шт

88*31/5шт

120*120/3шт

240*120/3шт

Flash(динамика)

растяжка

ширина 600-700px / высота 100px

примерная цветовая гамма (52321D/815228/402D1F/C8B45E)

для сайта rusantiq точка ru

жду ваших предложений

пишите на [email protected]

16 лет назад
runetinfo
45 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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