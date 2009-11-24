Необходимо разработать несколько FLASH баннерова

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Для срочной разработки нескольких FLASH баннеров (в течении недели) требуется дизайнер. В дальнейшем возможно сотрудничество в области редизайна сайта и создания фирменного стиля. Идеально, если это будет успешный профессионал, ищущий небольшую разовую подработку.

Необходимо:

* умение работать в поставленные сроки

* успешный опыт работы в дизайне (наличие портфолио)

* креативность, умение находить нестандартные решения

Ваше портфолио, а также примерные расценки посылать на [email protected]

14 лет назад
idn
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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