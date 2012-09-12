Размер: 3*9, т.е 3м - это длина , 9 м-это высота Общий фон : девушка в каком нибудь корсете (можно использовать наши корсеты на картинках), стиль Будуар, Пинап, что ...
Необходимо сделать 5 баннеров для сайта
Необходимо сделать 5 статичных банеров для сайта размеров 200*760 и 210*300
Т.З скинул оплата 20$ за банер
Заявки фрилансеров
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