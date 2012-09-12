Необходимо сделать 5 баннеров для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт34 заявки206 просмотров

Необходимо сделать 5 статичных банеров для сайта размеров 200*760 и 210*300

Т.З скинул оплата 20$ за банер

13 лет назад
radist81
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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