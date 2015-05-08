Необходимо создать 4 баннера для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки148 просмотров

Необходимо нарисовать 4 красочных баннера для сайта.

Виды деятельности - реализация чулочно-носочных изделий, нижнего белья, трикотажа и текстиля.

Размеры баннеров 910px на 388px.

Не хотелось бы видеть однотипные решения.

1) Постельное бельё - слоган «Комфортное бельё для спокойного сна»

2) Реклама купальников- слоган «Проживи лето ярко!» либо «Зажигай летом ярко!»

3) Реклама носочков — слоган «Тепло и здоровье для Ваших ног»

4) Реклама детской одежды- слоган «Красивая одежда -залог хорошего настроения Вашего малыша»

Примеры реализации:

https://yadi.sk/i/KLaE4sR4gUTHT

https://yadi.sk/i/619_2oTXgUTLB

В результате хотели бы получить psd файлы по каждому из баннеров

10 лет назад
damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mari7art
Марина 
51 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Марина учла все наши пожелания. Работа выполнена в срок и в отличном качестве. Хорошо когда можно доверить специалисту работать на свое усмотрение и после этого получить отличный результат.
Четкая постановка задачи, быстрые решения, оперативная оплата. С Алексеем очень приятно работать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

mari7art
Марина 
51 год
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад

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