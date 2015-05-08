Требуется разработать рекламные баннеры для mtbook.ru Яркий, красочный, с анимацией. Основная задача, баннер должен отражать миссию суть и концепт Сервиса mtbook.ru - о нем написано на главной странице ...
Необходимо создать 4 баннера для сайта
Необходимо нарисовать 4 красочных баннера для сайта.
Виды деятельности - реализация чулочно-носочных изделий, нижнего белья, трикотажа и текстиля.
Размеры баннеров 910px на 388px.
Не хотелось бы видеть однотипные решения.
1) Постельное бельё - слоган «Комфортное бельё для спокойного сна»
2) Реклама купальников- слоган «Проживи лето ярко!» либо «Зажигай летом ярко!»
3) Реклама носочков — слоган «Тепло и здоровье для Ваших ног»
4) Реклама детской одежды- слоган «Красивая одежда -залог хорошего настроения Вашего малыша»
Примеры реализации:
https://yadi.sk/i/KLaE4sR4gUTHT
https://yadi.sk/i/619_2oTXgUTLB
В результате хотели бы получить psd файлы по каждому из баннеров
Выбранный исполнитель
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