Доброе утро! Нужен логотип для сайта - несложный, но красивый. На нем будет - картинка и надпись. Картинку можно найти, но придется обработать. Надпись красивым шрифтом. ...
Нужен баннер 468*60
Динамичный баннер придумать, который будет рекламировать сообщество.
Сайт вот http://www.сообществопредпринимателей.рф
Тема как видно из сайта обучение тому как открыть свой бизнес и как развивать свой бизнес.
Ближайшие встречи которые нужно отразить в баннере: Москва 7 декабря, Москва 14 декабря, Челябинск 28 декабря
Нужно сделать сегодня.
Пишите цена и срок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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