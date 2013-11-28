Нужен баннер 468*60

Динамичный баннер придумать, который будет рекламировать сообщество.

Сайт вот http://www.сообществопредпринимателей.рф

Тема как видно из сайта обучение тому как открыть свой бизнес и как развивать свой бизнес.

Ближайшие встречи которые нужно отразить в баннере: Москва 7 декабря, Москва 14 декабря, Челябинск 28 декабря

Нужно сделать сегодня.

Пишите цена и срок.