Требуется разработка уникальных баннеров для страниц категорий сайта. Баннеры должны соответствовать тематике каждой страницы. Возможно использование формата, аналогичного приведённым примерам, или предложение своего варианта. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Нужен баннер для инста таргет сторис
Нужен 2шт
Заявки фрилансеров
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