Нужен флеш-баннер

Нужен флеш банер для инет магазина шин тематика продажа зимних шин требование к банеру должно хорошо видно лого банер должен быть выполнен качествено и красиво вес баннера до 80 кб банер должен быть в двух размерах. 100% по горизонтале и 100px ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать флеш-баннер по заданным параметрам.
Качество баннера должно быть на высоте, должен привлекать внимание, анимация обязательнА!
Размер баннера 550х90, Объем
Баннер для тур агентства, лого в приложении.
Текст который должен присутствовать в баннере:
Авиа Ж/Д билеты
Международные авиа перевозки
Тайланд из Сургута от 24000р.
Трансфер до Сургута в подарок
Баннер будет выбирать заказчик, жду от вас работ или вопросов.
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