Нужен флеш-баннер на сайт

БаннерыЗавершен19 заявок163 просмотра
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Нужен баннер сайта http://newseffector.com/ на http://niros.ru/

Размер баннер указан на сайте http://niros.ru/

Формат flash

Предлагайте, пожалуйста, свои сроки и цены

11 лет назад
OlgaPRess
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
seregab_90
Серёга 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличный результат в который раз! Спасибо, Сергей! С вами приятно иметь дело!
Рад был сотрудничеству! Мой +
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