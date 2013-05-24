В динамический банер нужно подобрать шрифты и цвета. чтобы хорошо вписывалось в дизайн сайта Вам банер с рисунком и тексты уже есть.
Нужен комплект баннеров
Добрый день.
Необходим набор баннеров
Количество: ~15
Разрешение: всевозможные от 88x31 до 1000x60
Форматы: анимированные GIF и статические JPG
Размер: чем меньше тем лучше
Тематика: игровая
Пишите Ваши цены и сроки.
Также обязательны примеры работ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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