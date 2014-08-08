Нужен комплект красивых банеров

Прошу не давать ссылку на общую копилку с баннерами в портфолио, в них копаться нет времени!

Вместо портфолио обязательно прикрепите ссылки на конкретные баннеры похожие на эти, но это гиф, так что лучше флэш, это просто пример:

https://yadi.sk/i/58zHWmb-ZWhHH

https://yadi.sk/i/OaQkFISeZWhKx

https://yadi.sk/i/9SMKlQ9LZWhLE

https://yadi.sk/i/63C_cQhvZWhLQ

Интересуют Ваши цены на баннеры похожие на тех ссылках:

728х90 - цена?

240х400 - цена?

468х60 - цена?

160х600 - цена?

125х125 - цена?