Нужен комплект красивых банеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт19 заявок296 просмотров

Прошу не давать ссылку на общую копилку с баннерами в портфолио, в них копаться нет времени!

Вместо портфолио обязательно прикрепите ссылки на конкретные баннеры похожие на эти, но это гиф, так что лучше флэш, это просто пример:

https://yadi.sk/i/58zHWmb-ZWhHH

https://yadi.sk/i/OaQkFISeZWhKx

https://yadi.sk/i/9SMKlQ9LZWhLE

https://yadi.sk/i/63C_cQhvZWhLQ

Интересуют Ваши цены на баннеры похожие на тех ссылках:

728х90 - цена?

240х400 - цена?

468х60 - цена?

160х600 - цена?

125х125 - цена?

11 лет назад
bizbaza
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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