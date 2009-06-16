Нужен рекламный flash banner

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Завершен38 заявок491 просмотр

Нужен флэш баннер размером 180*125. Максимальный вес 30 кб. Простая анимация: логотип компании, название услуги (надо сделать живо, типа иногда блик пробегает или еще что-небудь - рассмотрим ваши предложения), и внизу закольцованная бегущая строка - слов 5-10. Срок 2-3 дня. Оплата WMZ. Предлагайте цены.

16 лет назад
Alconost
Кирилл 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

fiksius
38 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$15
1 день
Результат полностью соответствует ТЗ. Быстрая реакция на замечания и пожелания. Будем сотрудничать дальше!
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Заявки фрилансеров

fiksius
38 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад

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