Нужна флешка на сайт.

Нужно сделать банеры для сайта http://monitoring-rus.ru В архиве имеются образцы размеров, нужно сделать по 2 банера на каждый образец (тоесть всего 8 штук) Все банеры должны быть анимироваными. Плюс изменить вот эти картинки: http://monitoring-rus.ru/images/maps/default.jpg http://monitoring-rus.ru/images/maps/cs/default.jpg http://monitoring-rus.ru/images/maps/off.jpg