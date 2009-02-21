Нужна графика (баннеры и шапка)

Требуется широкий спектр баннеров, во всех файловых форматах: стандартные анимационные и статичные баннеры в GIF или JPEG формате, флэш баннеры. Bсех размеров: небоскребы, полные баннеры, половина баннера, квадратные баннеры, кнопки и микро баннеры. Основное требование: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать два gif баннера 468х60 и шапку для сайта.
Просьба указывать стоимость и сроки.
- Похожие заказы
- Баннеры2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Нужен хороший флеш баннер размером 468x60 . Примеры качества: http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=851199 http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=983780 http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=290182 http://www.free-lance.ru/users/chulak/viewproj.php?prjid=330601 Оплата по факту. Предлагайте цены, сроки. Связь по аське.Закрыт15 лет назад
- $10
Требуется сделать анимированную картинку на тематику 23 февраля. Что-нибудь креативное с юморомБаннеры9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нарисовать несложный баннерБаннеры5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужен простой беннер 468x60 і 88х31 giff. В личку і в аську не писать!Завершен15 лет назад
Нужно сделать пять красивых рич медиа баннеров.Баннеры25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Нужен анимированный gif или flash баннер для сайта. Содержание - на усмотрение исполнителя :) С последующим одобрением заказчиком :)Завершен15 лет назад
- $50
Требуется сделать флеш-баннер для сайта. Размер 468*60. Сроки сжатые. Проект для фрилансера zorin.Завершен15 лет назад
Нужно разработать банеры.Баннеры10 заявокЗакрыт15 лет назад
Флеш баннер (тематика сайт кладоискателей), креатив приветствуетсяЗакрыт15 лет назад