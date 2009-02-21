Нужна графика (баннеры и шапка)

БаннерыЗакрыт17 заявок186 просмотров
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Требуется нарисовать два gif баннера 468х60 и шапку для сайта.

Просьба указывать стоимость и сроки.

15 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов(-1)
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