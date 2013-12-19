Нужны 3 красивых баннера

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка145 просмотров

Тематика (Новый год и спорт)

Flash

размер 1000px 200px

в кратчайшие сроки

11 лет назад
jorgiyng
Игорь 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SebaMF
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$240
3 дня
Все сделано в установленные кратчайшие сроки) все качественно, делали до полного согласования, обязательно буду обращаться еще !
Рад нашему сотрудничеству! Приятно работать.

Заявки фрилансеров

SebaMF
42 года
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Был
год назад
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