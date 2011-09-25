Нужны баннеры

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт13 заявок239 просмотров

Нужены баннеры!

1. 468*60

2.88*31

И еще логотипы.

Вот примеры, надо что-то на подобе. http://fes-team.ru/index/bannery_nashego_proekta_fun_esport/0-85

Информация: Баннеры нужны клану CS:S [Devils] новая киберспортивная команда России.

Ну все информация у вас есть, примеры есть. Жду заявок.

Оплата яндекс деньги.

14 лет назад
energy3452
Дима 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

zishka
Елена 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

zishka
Елена 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • JavaScript для баннера

    Нужен скрипт для всплывающего popup html-баннера. Требования. - javascript + jquery если необходимо - html-код баннера - в отдельном файле на сервере (не скрипт, а то что он ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Яркий, сочный баннер

    $100

    Необходимо сделать баннер. Задача баннера - чтобы люди щелкали по нему и оставляли свой майл на странице http://www.avtovodila.ru/?menu=film﻿ ﻿для того, чтобы когда фильм был готов им было отправлено сообщение. Баннер будет размещен слева "Видео ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Боржоми. Тизер для фейса

    $50

    Необходимо сделать афигенный тизер для facebook'a, проявить собственную фантазию, сделать его завлекающим, побуждающим нажать на него. Параметры 100х70 Выполнить срочно, 2 дня.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать 2 баннера

    Необходимо создать баннеры по двум тематикам и двух форматов. Тематика: каско баннер 240*400 и на микрозаймы 120*600 Формат баннеров гиф,анимированные. Все особенности баннеров и мои пожелания я буду скидывать всем ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поправить флеш баннер

    Нужно трансформировать баннер в новый размер и поменять в нем цены. Подробнее в личку. Задание срочное, связаться сможете по icq 484 664 092

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер для каталога предприятий

    $10

    Добрый день меня интересует разработка нескольких (одинаковых) баннеров, только разных величин + дубль на Укр, Рус языках. 1. 728*90 2. 600*100 Тематика - Каталог предприятий. Формат swr Интересует ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер-анонс для журнала.

    Нужен анимационный баннер анонсирующий скорый запуск журнала. Формат баннера можно посмотреть на главной странице РЖД (rzd.ru) в нижней части страницы есть два не больших баннера. Вот такого размера. Нужно простенько, но со вкусом. Должен мелькнуть ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание баннеров для интернет-магазина

    Требуется специалист для долгосрочного сотрудничества, по созданию статичных баннеров для интернет-магазина. Размер баннера: 278х179 px В приложении пример баннеров которые сейчас у нас на сайте, работы нужны такого же ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужны пиктограммы зимних видов спорта

    $50

    Нужны пиктограммы зимних видов спорта - растр, фотошоп, размеры 10смХ10см, разрешение 300pi Виды спорта (20) и базу для пиктограмм можно взять с официального сайта - http://sochi2014.com/games/sport/

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад