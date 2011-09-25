Нужны баннеры

Необходимо сделать баннер. Задача баннера - чтобы люди щелкали по нему и оставляли свой майл на странице http://www.avtovodila.ru/?menu=film﻿ ﻿для того, чтобы когда фильм был готов им было отправлено сообщение. Баннер будет размещен слева "Видео ...