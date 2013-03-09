Нужны GIF баннеры

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Завершен13 заявок508 просмотров

Добрый времени суток.

Надо парочку баннеров с анимацией.

Размеры:

468x60 и пару не совсем стандартных.

Решающую роль играет приемлемая цена.

Буду рад ссылке на портфолио (это ускорит выбор).

В личку просьба не писать. Я очень хорошо изучаю тендер и свяжусь сам..

Оплата СБС, Я.Д или WM - на ваш выбор.

Спасибо.

12 лет назад
MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

PopovS
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$25
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

PopovS
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад

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