Нужны GIF баннеры

Добрый времени суток.

Надо парочку баннеров с анимацией.

Размеры:

468x60 и пару не совсем стандартных.

Решающую роль играет приемлемая цена.

Буду рад ссылке на портфолио (это ускорит выбор).

В личку просьба не писать. Я очень хорошо изучаю тендер и свяжусь сам..

Оплата СБС, Я.Д или WM - на ваш выбор.

Спасибо.