Нужно 3 банера 468*60

$45
БаннерыЗавершен14 заявок351 просмотр
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Здравствуйте, требуется несколько (3 и более) банеров 468*60

Рекламировать надо услугу предоставляемую сайтом http://podushkalux.ru

Гостиничные услуги в мини гостиницах и хорошо отделанных квартирах Новосибирска для клиентов из других городов.

Т.е. мы продвигаем посуточную аренду VIP квартир (или хорошо отделанных квартир) как альтернативу гостинице Новосибирска

Итак, просмотревший банер должен понять что предлагаются имено гостиничные услуги в Vip квартирах Новосибирска.

За лучший баннер готов заплатить 20$, за 2-й понравившийся 15$, за 3-й 10$

Если еще какие-то банеры понравятся, то за них как за 3-й по 10$ за штуку.

Форматы банеров стандартные, вес до 15 килобайт. Без флеша.

Возможны два варианта работы:

1. Вы рисуете банер (всю информацию, телефоны, фото. цены можно брать с http://podushkalux.ru

2. Если вы крутой создатель банеров, вы даете ссылку на свое банерное портфолио. И я может быть, что-то у вас заказываю.

Если вы рисуете банер, можете выложить его где то у себя, а мне дать ссылку или присылайте на емейл [email protected]

16 лет назад
pendalf
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранные исполнители
Lenok
Елена 
41 годВеликобритания
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Я думаю, что баннер будет с повышенной (по сравнению с другими работами) кликабельностью. Потому 1-е место.
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$15
1 день
Ирина откликнулась одна из первых, у нее большое баннерное портфолио, что тоже играет свою роль, под конец предоставила два варианта баннеров с разными картинками.
Четкое ТЗ. Быстро нашли общий язык. Оплата произведена без задержек
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