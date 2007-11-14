Нужно 3 банера 468*60

Здравствуйте, требуется несколько (3 и более) банеров 468*60

Рекламировать надо услугу предоставляемую сайтом http://podushkalux.ru

Гостиничные услуги в мини гостиницах и хорошо отделанных квартирах Новосибирска для клиентов из других городов.

Т.е. мы продвигаем посуточную аренду VIP квартир (или хорошо отделанных квартир) как альтернативу гостинице Новосибирска

Итак, просмотревший банер должен понять что предлагаются имено гостиничные услуги в Vip квартирах Новосибирска.

За лучший баннер готов заплатить 20$, за 2-й понравившийся 15$, за 3-й 10$

Если еще какие-то банеры понравятся, то за них как за 3-й по 10$ за штуку.

Форматы банеров стандартные, вес до 15 килобайт. Без флеша.

Возможны два варианта работы:

1. Вы рисуете банер (всю информацию, телефоны, фото. цены можно брать с http://podushkalux.ru

2. Если вы крутой создатель банеров, вы даете ссылку на свое банерное портфолио. И я может быть, что-то у вас заказываю.

Если вы рисуете банер, можете выложить его где то у себя, а мне дать ссылку или присылайте на емейл [email protected]