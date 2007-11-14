Нужно 3 банера 468*60

Постоянно заказываем баннеры: 1)Динамические а) Flash баннеры б) GIF баннеры 2) Статические баннеры Общаюсь только ICQ 401 751 464 с теми кто реально заинтересован в работе. Ваше качество должно быть выше цены! На данном развития этапе мы уже ищем профессионалов, которые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, требуется несколько (3 и более) банеров 468*60
Рекламировать надо услугу предоставляемую сайтом http://podushkalux.ru
Гостиничные услуги в мини гостиницах и хорошо отделанных квартирах Новосибирска для клиентов из других городов.
Т.е. мы продвигаем посуточную аренду VIP квартир (или хорошо отделанных квартир) как альтернативу гостинице Новосибирска
Итак, просмотревший банер должен понять что предлагаются имено гостиничные услуги в Vip квартирах Новосибирска.
За лучший баннер готов заплатить 20$, за 2-й понравившийся 15$, за 3-й 10$
Если еще какие-то банеры понравятся, то за них как за 3-й по 10$ за штуку.
Форматы банеров стандартные, вес до 15 килобайт. Без флеша.
Возможны два варианта работы:
1. Вы рисуете банер (всю информацию, телефоны, фото. цены можно брать с http://podushkalux.ru
2. Если вы крутой создатель банеров, вы даете ссылку на свое банерное портфолио. И я может быть, что-то у вас заказываю.
Если вы рисуете банер, можете выложить его где то у себя, а мне дать ссылку или присылайте на емейл [email protected]
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