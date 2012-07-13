Нужно 7 флеш-банеров повторяющихся 6 раз. Срочно

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки172 просмотра

Нужно 7 флеш банеров повторяющихся 6 раз! Срочно!

вот задание http://www.screenr.com/3RZ8

архив с данными: https://www.dropbox.com/s/tfxvgeqws2wogf0/baner.rar

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Форма обратной связи: http://webinfomarketing.ru/feedback/index.php

Skype: frensdennis

Номер ICQ: 612134970

13 лет назад
desarq1992
Проков 
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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