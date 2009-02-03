Нужно сделать баннер 120x20.

Формат 120x20. Любое содержание. Это может быть как логотип, так и баннер по выбору. Нужно сделать для сайта monhyip.net.

Скорее всего изображено само лого и надпись Мониторинг инвестиционных проектов.

Анимация запрещена.

Ограничение по размеру 3 килобайта.

Цена примерно около 10$ за баннер.

Возможно возьму пару исполнителей, плачу обоим не беспокойтесь, просто нужна 2-3 таких баннера разных.

Связь icq 293899.

Остальные контакты если очень надо можете найти тут

http://monhyip.net/index.php?a=support

Но думаю хватит icq и пишите здесь.