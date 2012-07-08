Нужно внести мелкие правки в баннер

Приветствую

Есть исходники двух баннеров размеры 730 на 90 , и 240 на 400. из них нужно сделать 220 на 45.

и изменить название домена. ( может и не потребоваться название домена менять)

баннер флеш.

указывайте стоимость и сроки

пишите в личку отправлю файлы на почту.