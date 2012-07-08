Задача - сделать баннер. Бюджет 50$
Нужно внести мелкие правки в баннер
Приветствую
Есть исходники двух баннеров размеры 730 на 90 , и 240 на 400. из них нужно сделать 220 на 45.
и изменить название домена. ( может и не потребоваться название домена менять)
баннер флеш.
указывайте стоимость и сроки
пишите в личку отправлю файлы на почту.
Заявки фрилансеров
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